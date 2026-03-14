Carabinero baleado: Alcaldes de Los Lagos solidarizan con familiares y la policía

Los jefes comunales de Purranque y Puerto Montt, Alicia Villar y Rodrigo Wainraihgt, respaldaron a la familia del sargento segundo Javier Figueroa, así como a la propia institución de Carabineros, tras el disparo que dejó al efectivo con muerte cerebral esta semana en Puerto Varas (Región de Los Lagos).

"Hay personas que, por parte de Carabineros, están realizando el trabajo que corresponde relacionado con el acompañamiento, porque la señora (de la víctima) es carabinero", indicó la alcaldesa Villar este viernes.

La autoridad remarcó que "hay un dolor súper grande en su familia. Son personas muy conocidas mías, personalmente más que como alcaldesa, y es un dolor muy fuerte. Lo único que queremos es respeto para la familia, y que ojalá pillen a las personas que provocaron esta situación tan terrible y trágica".

A su turno, el alcalde puertomontino manifestó su condena hacia "este cobarde ataque a nuestros Carabineros de Chile, (pues) cuando se les ataca, se ataca a todos los chilenos".

"Entregamos todo el apoyo a nuestro general (de la Zona Los Lagos) Jorge Valdivia en la búsqueda de estos delincuentes. Ojalá que sean encontrados cuanto antes para que sean puestos a disposición de la Justicia", subrayó Wainraihgt.

En paralelo, se registró un avance clave para la investigación en las últimas horas: la PDI encontró un cargador de pistola .22 en las cercanías del sitio del suceso.