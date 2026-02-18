Ancud: Médico fue formalizado por abuso sexual contra auxiliar de aseo

Un médico de nacionalidad extranjera fue formalizado por delito de abuso sexual por sorpresa en contra de una auxiliar de aseo del Cesfam Manuel Ferreira, perteneciente a la comuna de Ancud, en la Provincia de Chiloé.

"Según lo denunciado, mientras ella se encontraba haciendo aseo en uno de los boxes de dicho centro asistencial, este médico ingresó al box, cerró la puerta y cometió un delito de abuso sexual", señaló la fiscal María Paz Parada.

Denunciados los hechos, Carabineros al sujeto, mientras la víctima -de 20 años de edad- constató lesiones en el hospital local.

Realizada la audiencia, el acusado quedó con medidas cautelares de arraigo nacional y la prohibición de acercamiento a la víctima, "obviamente incluyendo su lugar de trabajo", agregó Parada.