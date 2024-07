Defensoría de la Niñez exige encarcelamiento de Eduardo Macaya

El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, anunció que presentará un recurso de queja por la decisión de la Corte de Apelaciones de Rancagua que excarceló a Eduardo Macaya, condenado por abusos sexuales a menores.

En una pauta de prensa realizada en la tarde de este martes, Quesille detalló que "lo que buscamos es que se enmiende la resolución de la Corte de Apelaciones de Rancagua para que, atendida la gravedad de los hechos, la multiplicidad de víctimas y además la connotación que tiene este caso, se pueda revertir (la decisión) para restituir la medida cautelar inicialmente determinada por el Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando".

La institución se encuentra "evaluando técnicamente (...) la presentación de este recurso de queja, de manera de poder revertir la decisión que tomó la Corte de Apelaciones de Rancagua, porque creemos que los motivos que llevaron a decretar la prisión preventiva en contra del condenado no han sufrido un cambio fundamental", precisó.

En un punto de prensa, el Defensor de la Niñez @AnuarQuesille anunció que, como parte querellante del caso, se presentará un recurso de queja ante la Corte Suprema, en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua que revocaron la prisión preventiva a Eduardo… pic.twitter.com/SmNwUMgeDO — Defensoría de la Niñez (@defensorianinez) July 23, 2024

Al ser consultado sobre las declaraciones del renunciado timonel UDI Javier Macaya, hijo del condenado, Quesille replicó que "es importante tener en cuenta, no solo en el caso del senador, sino que en el caso de todos los funcionarios públicos o quienes cumplan función pública y que de una u otra forma vierten declaraciones que están vinculadas con el respeto y el resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes, se debe ser especialmente cuidadosos para no dañar a los niños, niñas y adolescentes".

De acuerdo al artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, el recurso de queja es de "carácter disciplinario" y tiene "por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional".

La institución ya había criticado previamente la decisión, precisando que no podían recurrir contra la sentencia en esta etapa del proceso.

En relación a la revocación de la prisión preventiva del Sr. Macaya Z., como Defensoría de la Niñez informamos: pic.twitter.com/vHQYfPckk6 — Defensoría de la Niñez (@defensorianinez) July 22, 2024

"GESTO DE HUMILDAD"

Tras conocer la renuncia del senador Macaya, la senadora María José Gatica (RN) felicitó "la decisión que tomó el senador Macaya. Lamentablemente cometió un error con sus palabras y se debe entender que como parlamentario (...) él preside uno de los partidos más grandes del conglomerado, que representa al sector, y por ende, está bien".

"Dar un paso al lado en una situación que es tan compleja como esta le hace bien al sector, es un gesto de humildad en realidad, de empatía hacia aquellos pequeños que han sido vulnerados y que lamentablemente como sociedad no hemos logrado hacer la pega de manera correcta para poder salvaguardarlos a ellos", agregó.

La carta presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, comentó que "aquí ha habido una condena de parte de los tribunales a Eduardo Macaya y esa condena y las resoluciones de los tribunales tienen que cumplirse absolutamente, caiga quien caiga. No hay espacio para ningún otro tipo de defensa más que de las víctimas".

"Yo valoro enormemente el gesto de Javier Macaya, aquí hay un problema que afecta muy fuertemente a una familia, pero no tiene porqué afectar a una institución completa", sostuvo.

El secretario general de la UDI, el diputado Juan Antonio Coloma, recalcó que "no se trata de presiones, se trata de un gesto generoso de Javier y que nosotros por cierto agradecemos, porque en un momento complejo puso por delante no solamente a Chile, sino que también a su partido, para que no haya personas que pretendan utilizar políticamente un hecho que afecta a un familiar".

Desde el oficialismo, el senador Jaime Quintana (PPD) sostuvo que"en este momento lo más relevante es la protección de las víctimas y eso probablemente el último tiempo no ocurrió con la sobreexposición del caso y naturalmente la decisión que ha tomado el senador Macaya de renunciar a la conducción de su partido contribuye a bajar ese clima y esa percepción de que puede haber justicia de primera y justicia de segunda".