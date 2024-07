Macaya admitió que fue un "error" cuestionar prueba contra su padre

El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, trató este martes de ponerle paños fríos a la fuerte controversia que comenzó luego que el domingo, en una entrevista en televisión, cuestionara una de las pruebas con la que el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Rancagua dictó sentencia contra su padre, Eduardo Macaya, por abuso sexual de menores.

"Cometí un error respecto a mencionar un detalle procesal, quizás de formación de abogado, pero también en la calidad de familiar", reconoció el dirigente gremialista al ser abordado por la prensa a la salida de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, que preside.

También descartó renunciar a la presidencia de la UDI.

La polémica surgió después de que Macaya abordara en el programa "Mesa Central" de Canal 13 la sentencia dictaminada en contra de su papá. El senador dijo entonces que corresponde respetar los fallos de los tribunales, pero también indicó que "mi declaración inicial sobre la inocencia de mi padre tiene que ver con el conocimiento que tengo de la causa".

Así, aunque aseguró respetar las decisiones judiciales, reparó en que la sentencia aún no está firme y reiteró su tesis de que el caso partió con "un video editado".

Sus dichos abrieron un chaparrón de críticas, que lo acusaron de no colocar el foco en las víctimas. Incluso, la senadora María José Gatica, de Renovación Nacional (RN), partido socio de los gremialistas en la coalición Chile Vamos, opinó que "esta situación compleja amerita renunciar a la presidencia de la UDI".

"Quiero volver a reiterar: reconozco un error en mencionar un detalle procesal del caso y en una frase que es desafortunada, porque en el fondo muestra poca empatía respecto a un tema que es fundamental, que es la defensa de la niñez", expresó Macaya en el Congreso.

"Yo lo asumo de esa manera. No parece bien, no es entendible hablar de videos grabados sin consentimiento, editados. No me parece que haya sido correcto", reconoció.

El senador afirmó que quizás cometió ese error "traicionado" por la cercanía que tiene con el caso, y principalmente "por las aberraciones que yo he visto, de declaraciones, de cosas que se dicen en redes sociales, que creo que no han sido afortunadas tampoco en la protección de los intereses de los menores involucrados".

"Voy a tener siempre respeto a lo que establezca el Poder Judicial, más allá de que la persona sea mi padre o no", enfatizó.