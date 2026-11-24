En el Juzgado de Garantía de Tomé fue formalizado un profesor de 50 años de edad, acusado de haber violado a una de sus alumnas, de 16.

El subprefecto Freddy Arroyo, de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI, indicó que el sujeto tiene nacionalidad chilena y registra antecedentes en una causa por lesiones leves, que data del año 2015.

"Luego de realizar el trabajo investigativo, análisis, y sumados los antecedentes de la entrevista videograbada (a la víctima), se logró obtener los datos e información para establecer la responsabilidad del docente en calidad de autor del delito de violación de una adolescente de 16 años de edad, hecho ocurrido en el mes de agosto del año en curso", señaló Arroyo.

Alumnos del liceo donde trabajaba el profesor y estudiaba la víctima protestaron mientras se desarrollaba la audiencia, exigiendo justicia.