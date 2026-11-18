La Fiscalía formaliza cargos contra un grupo de seis marinos en el Juzgado de Garantía de Rapa Nui, por el delito de obstrucción a la investigación en el caso de una violación grupal, que fue denunciada por una joven de 23 años a inicios de octubre.

Según el relato de la víctima, durante una fiesta en las dependencias de una guarnición de Infantería de Marina en la isla, varios funcionarios de la Armada la atacaron. De momento, cuatro uniformados fueron imputados por el abuso sexual y están en prisión preventiva.

Por el carácter del delito que el Ministerio Público atribuye a los seis marinos que comparecen este miércoles, quienes al parecer intentaron entorpecer el desarrollo de la indagatoria, la audiencia de hoy se realiza en completa reserva.