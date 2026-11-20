Un sexto integrante de una banda criminal investigada por violentos robos en viviendas, secuestros y ataques sexuales en la Región Metropolitana fue detenido este viernes en Talca, Región del Maule.

Se trata de Felipe Andrés Cruz Bravo, quien permanecía prófugo y mantenía una orden de detención vigente por su presunta participación como autor en los delitos de robo con violencia, robo con intimidación, robo con retención y robo con violación ocurridos el pasado 4 de noviembre en La Florida.

El prefecto José Millares, jefe nacional contra Robos y Focos Criminales de la PDI, informó que el imputado se resistió al procedimiento y lesionó a tres funcionarios policiales.

"Eso no restó para que este trabajo profesional haya dado sus frutos y hoy día podamos contar con esta detención", señaló.

Millares agregó que el sujeto recibió protección de personas de su entorno durante el tiempo que permaneció prófugo.

El pasado 12 de noviembre, la PDI detuvo a otros cinco sospechosos vinculados al mismo caso.

Cruz Bravo será formalizado durante este sábado en el Centro de Justicia de Santiago.