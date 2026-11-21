En prisión preventiva quedó Felipe Andrés Cruz Bravo, sexto detenido en una investigación de una banda criminal vinculada a robos violentos, secuestros y agresiones sexuales ocurridos en la comuna de La Florida.

De acuerdo con la investigación, el Ministerio Público señaló que el imputado, además de participar en robos de modo turbazo a hogares en dicha comuna, se descolgaba del atraco principal para cometer otros delitos de carácter sexual en al menos dos casos denunciados.

Por ello, la Fiscalía pidió la medida cautelar de prisión preventiva, al igual como lo hizo en primera instancia, cuando fueron detenidos cinco miembros de la banda criminal. El ente persecutor solicita el presidio perpetuo contra Cruz Bravo por la gravedad de sus delitos.

El fiscal Omar Mérida precisó que el sujeto cometió los delitos desde el 23 de octubre hasta el 4 de noviembre y afectan a tres familias: "Consisten en robos con violación, robo con violencia, robo con intimidación, robo con retención, abuso sexual, todos cometidos por el grupo de sujetos cuya formalización ya comenzó la semana pasada".

"La imputación de este sujeto concreta la parte más importante de la investigación, dado que a él se le atribuyen personalmente los delitos más graves de la serie, que son los delitos sexuales. Con esto se avanza en la desarticulación de la banda cuya operación preocupó durante semanas a nuestro sector y que hoy se encuentra completamente desarticulada", agregó.

Desde el Ministerio Público evitaron referirse a nuevas diligencias, puesto que se trata de una investigación reservada. No obstante, no descartó nuevos avances ni tampoco que existan otros sujetos de interés.