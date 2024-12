Maite Orsini contactó a la denunciante de Valdivia para proteger sus propios chats

Las intenciones detrás del contacto de la diputada Maite Orsini (Frente Amplio) con la primera denunciante de su expareja Jorge Valdivia, imputado por el delito de violación, ahora quedaron en duda debido a una serie de mensajes publicados por La Tercera PM.

El día después revelarse que Orsini contactó a la fiscal que lleva la investigación, Lorena Parra, el vespertino afirma que no llamó a la mujer que acusó al exfutbolista para ayudarla -como sostuvo ante el Ministerio Público-, sino que con el objeto de retirar del expediente sus chats con Valdivia.

La idea de Orsini era que la denunciante pudiera hacer alguna gestión para que la PDI sacara estas conversaciones, puesto que estima que revelan aspectos íntimos de su relación, y no tienen nada que ver con los presuntos delitos sexuales indagados.

Según la declaración que la diputada prestó como testigo ante la Fiscalía, un amigo que tenía en común con la mujer las puso en contacto: "A ese amigo le señalé que si la víctima de la primera denuncia quisiera llamarme, estaba disponible para lo que ella estimara en que la pudiera ayudar. Fue así como le entrega mi número de contacto y ella me llama desde un número de teléfono de un amigo".

Los chats con el intermediario

De acuerdo con los chats revelados por La Tercera, el mentado amigo en común era el arrendatario de la denunciante, a quien Orsini escribió por WhatsApp después de que el celular de Valdivia fuera incautado.

"Creo que puede ser relevante, pero viene información sensible mía personal. Y no quisiera que se filtre. Me gustaría entregárselo (el mensaje) a ella por un medio seguro (...) basta con que ella le pida a la pdi que saquen de IG la conversación conmigo de esa noche", planteó la parlamentaria.

Orsini se refiere a que, durante la jornada del primer episodio que se denuncia, estuvo conversando con Valdivia hasta altas horas de la noche, incluso mientras que él estaba en casa de la víctima, algo que la diputada reconoció tanto al amigo en común, como ante la Fiscalía.

"No sé si los mensajes prueban algo sobre el delito, pero prueban alteración psicológica y desprecio profundo por la mujer con la que dice haber tenido relaciones consensuadas", advirtió al intermediario, y como ejemplo le envió una captura de pantalla que ahora aparece eliminada.

Una vez que su amigo confirmó que hablaría con la denunciante, la diputada replicó: "Porfa, yo quiero ayudar porque me parece lo correcto con la info que tengo. Pero no me parece justo que nosotras, las mujeres víctimas, paguemos por los horrores de weones de mierda".

"Cuídame como te quiero cuidar a ti"

Posteriormente, la mujer accedió a dar su número a Orsini, quien le envió este primer mensaje el 23 de octubre: "Hola linda. Primero decirte que te creo, y que toda mi solidaridad contigo. Que confíes en mí porque nadie va a saber de esta conversación. Prefieres hablar por teléfono o por aquí ?".

"Como te parezca más cómodo", fue la respuesta de la afectada, por lo que la diputada propuso que "si estás preparada para eso prefiero por teléfono por seguridad".

La denunciante estuvo de acuerdo, aunque indicó que "no puedo hacer llamadas de este celular por ahora, pero te llamo desde el celu de un amigo". Éste fue el contacto que se filtró a la prensa a fines de noviembre.

Sin embargo, pasada la medianoche del 25 de octubre, la diputada volvió a hablar con la mujer por WhatsApp para pedir que resguardara sus mensajes con Valdivia: "En los chats hay información mía sensible de la esfera de mi intimidad, se habla de una relación de pareja que no es pública ni me gustaría que lo fuera, de licencias médicas que tomé por angustia, me habla de consumo de drogas, es súper delicado para mí que se filtren. Porfa te pido que me cuides como yo te quiero cuidar a ti".

Tras recibir un audio de la víctima, Orsini insistió que "nada tiene información relevante contigo. Sólo muestra que mientras estaba contigo en el restorán y en la casa me escribía a mí que me amaba". Este es el último mensaje de esa noche, pues la parlamentaria borró otros tres enviados más tarde.