"Sentido común": Gobierno redobla críticas hacia la diputada Orsini

La ministra del Interior, Carolina Tohá, reafirmó que la intervención de la diputada Maite Orsini (Frente Amplio) en la causa por violación en contra de su expareja, el exfutbolista Jorge Valdivia, es especialmente grave por tratarse de una autoridad.

Este miércoles, la titular de la Mujer, Antonia Orellana (también del FA), consideró que el contacto que la parlamentaria inició con la fiscal que lleva la investigación, Lorena Parra, fue "más allá de lo prudente en un caso con el que tiene un evidente interés".

Según reveló T13, Orsini consultó a la persecutora por WhatsApp si las filtraciones de la causa serían materia de investigación, luego de que se conociera públicamente que la diputada había contactado a una de las denunciantes.

La fiscal Parra le contestó que ello se estaba indagando en paralelo, por el delito de violación de secreto, desde que se filtraron otros antecedentes reservados de la causa.

Al respecto, la ministra Tohá subrayó durante un punto de prensa este jueves que el Gobierno "tiene un criterio de sentido común: las personas que no son parte de los procesos penales no deben intervenir en ellos, por eso hay intervinientes y no intervinientes, y quienes no lo son, no deben intervenir".

"Y eso vale para todo el mundo, pero lo consideramos especialmente para quienes somos autoridades", mas "hasta ahí llega (el pronunciamiento), porque no le corresponde al Gobierno dictar ningún tipo de sentencia en esto, no tiene ningún rol", precisó la jefa de gabinete.

En ese sentido, relevó que "hay otras instancias que tendrán que pronunciarse" sobre el comportamiento de Orsini, como "la misma Fiscalía o los órganos internos del partido de la diputada. Eso es lo que dijeron ayer tanto la ministra Orellana como el subsecretario (del Interior, Luis) Cordero".

Las posibles sanciones

Por lo pronto, la directiva del Frente Amplio decidió derivar los antecedentes al tribunal supremo del partido, y más temprano, el senador de la tienda Juan Ignacio Latorre afirmó en Cooperativa que está a favor de que el caso también pase por la Comisión de Ética de la Cámara.

La llamada a la denunciante y ahora el mensaje a la fiscal no son las primeras intervenciones de Orsini en causas contra Jorge Valdivia. En marzo de 2023, la parlamentaria llamó a la general de Carabineros, Karina Soza, para interferir en la detención del exfutbolista, cuando se opuso a un control de identidad.

Aquel "telefonazo" le costó a la diputada una sanción por parte de la mentada Comisión de Ética.