Monsalve es formalizado por violación: Pedirán prisión preventiva

Este viernes, a partir de las 9:00 horas, el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve (ex-Partido Socialista) es formalizado por los delitos de violación consumada y violación tentada, tras ser detenido ayer por la Policía de Investigaciones (PDI).

Efectivos de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana acudieron el jueves al condominio donde actualmente reside la exautoridad -en la comuna de Viña del Mar (Región de Valparaíso)-, lo subieron a un vehículo y lo ingresaron esposado al cuartel correspondiente, ubicado en la comuna capitalina de Ñuñoa, donde pasó la noche en un calabozo.

La orden de detención fue emanada por la jueza Isabel Correa, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, a solicitud del Ministerio Público, tras las denuncias interpuestas por la víctima, una exasesora de la Subsecretaría del Interior.

Al comienzo de la audiencia, el tribunal permitió que la audiencia sea pública hasta el término de la formalización: "Todo lo demás será a puertas cerradas", dijo el juez.

Cristián Arias, uno de los abogados del exsubsecretario, dijo ante el magistrado que la defensa enfrentó "desde que se inició esta investigación, prácticamente 28 o 30 días, una investigación declarada secreta. Debimos recurrir a cautela de garantías para que se nos entregase el antecedente de la investigación y eso no ocurrió. No ha ocurrido sino hasta menos de 24 horas antes de esta audiencia que se convocó para hoy".

"No hemos tenido acceso, en verdad, a ningún antecedente relevante de la investigación. Ninguno. Ni siquiera antecedentes que, de acuerdo al Código Procesal Penal, no pueden ser secretos. Por ejemplo, las diligencias en que el señor Monsalve ha participado o ha tenido derecho a participar", afirmó el letrado.

"No tenemos acceso a los videos y cámaras que, de acuerdo a la información de prensa, que tiene más información que la defensa, serían cientos o 200 cámaras y videos que el Ministerio Público ha analizado, seleccionado y buscado los que le parecen más adecuados, me imagino, pero ni siquiera tenemos eso. No hemos visto ningún video, por lo tanto, no tenemos acceso a las nubes", añadió.

Fiscalía pedirá prisión preventiva

Los hechos, según la denuncia, habrían ocurrido el 22 de septiembre pasado en un restaurante y un hotel del centro de Santiago, en donde Monsalve y la víctima cenaron y bebieron alcohol.

A su llegada al tribunal esta mañana, la abogada de la denunciante, María Elena Santibáñez, confirmó que pedirá la prisión preventiva en contra del exsubsecretario.

"La carpeta investigativa sólo fue liberada ayer; hay muchas declaraciones y bastantes informes periciales también, de los cuales se va a dar noticia probablemente ahora por parte del fiscal", indicó la jurista.

Asimismo, advirtió que el tratamiento psiquiátrico de la víctima es pagado por ella misma, con algunos aportes de su representante legal.

Últimos antecedentes

La denunciante dijo a la Fiscalía que no estaba consciente cuando llegó al hotel y que tampoco consintió ningún tipo de relación sexual con el ahora imputado, según publicó La Tercera, que tuvo acceso a la extensa declaración de la mujer.

El exsubsecretario, que ese día iba sin escolta, intentó -en tres oportunidades- comunicarse con la víctima el 25 de septiembre. "El silencio y la indiferencia es una forma de menosprecio, de ofensa", le aseguró Monsalve en el último de los mensajes que le envió por WhatsApp, de acuerdo con el rotativo.

El otrora diputado también está siendo investigado por una eventual infracción a la Ley de Inteligencia, ya que habría ordenado a agentes de la PDI la revisión de las cámaras de seguridad del hotel días antes de que se presentara la denuncia.

La abogada de la víctima sostuvo minutos antes que hoy sólo será formalizado por los delitos de violación y violación por sorpresa, ya que el tipo penal para imputar vulneraciones de inteligencia es algo que no tendría precedentes, y por lo tanto, requiere más tiempo.

El arresto de Monsalve tuvo lugar horas después de que el padre de la denunciante expresara en una entrevista en CHV Noticias su inquietud por la dilación en la imputación formal, y dijera temer la influencia que aún podría tener en las entrañas del Ministerio de Interior.

Prisión preventiva, "bastante inevitable"

En conversación con Cooperativa, el director de la Clínica Jurídica de la U. Diego Portales, Cristián Riego, explicó en la víspera que "es bastante inevitable que se pida la prisión preventiva por lo que pasó hoy, sería muy raro que hubiese pedido una orden de detención, lo fueran a detener en Viña del Mar y que luego mañana lo dejen libre. No me parece que eso suceda, entonces lo más probable es que el fiscal pida la prisión preventiva".

En esta línea, precisó que esto "va a depender fundamentalmente de que el juez vea que el caso es sólido, que hay pruebas y de que considere que hay alguna justificación para dejarlo detenido, aunque en este caso suele ser más o menos automático por la gravedad de la pena, sobre todo si hay más de un delito porque el pronóstico de pena es alto".

En un escueto comentario en la red social X, el Presidente Gabriel Boric afirmó, tras la detención de Monsalve, que "en Chile nadie está por sobre la ley", mientras que el sucesor del subsecretario del Interior, Luis Cordero, enfatizó en una vocería que "existen antecedentes constitutivos de delitos".