Boric tras detención de Monsalve: "En Chile, nadie está por sobre la ley"

El Presidente Gabriel Boric aseguró este jueves que "en Chile, nadie está por sobre la ley", tras la detención del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve (exPS) por presuntos delitos sexuales.

Efectivos de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI acudieron al condominio donde actualmente reside la exautoridad -en la comuna de Viña del Mar- y se lo llevaron a bordo de un vehículo, rumbo a un cuartel ubicado en la comuna de Ñuñoa (Región Metropolitana).

Los presuntos ilícitos por los que se acusa a Monsalve corresponden a violación consumada y violación tentada; denuncias que fueron interpuestas por la víctima -una exasesora de la cartera- hace un mes.

Posterior a la aprehensión, el Mandatario posteó el mensaje en su cuenta de X.

En Chile nadie está por sobre la ley. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) November 14, 2024

Subsecretario Cordero remarcó: "Aquí no hay persona ni grupo privilegiado"

El actual subsecretario del Interior, Luis Cordero, concedió un punto de prensa tras la detención de Monsalve y aseguró que "el Gobierno no ha eludido referirse a los delitos que se le imputan. Además, hemos sido proactivos" en las indagaciones.

"En primer lugar, no sólo (ordenamos) la instrucción del sumario a la Contraloría por razones de transparencia e imparcialidad, sino que también ha sido el Gobierno ha solicitado al Consejo de Defensa del Estado que evalúe los antecedentes y que, en el caso de existir delitos funcionarios, ejerza la querella que le permita la ley en estos casos", añadió.

"El Gobierno tiene plena conciencia sobre el alcance de los hechos y también tiene claro que cualquier persona comprometida en ilícitos debe responder ante la justicia", reiteró Cordero.

Asimismo, sostuvo que la aprehensión de su antecesor "es relevante, porque es indicio que la investigación avanza. Lo conveniente es estar atentos al contenido y al alcance de la formalización que el fiscal (Centro Norte, Xavier) Armendáriz hoy en la tarde o mañana (viernes) en la mañana debería realizar".

"Aquí no hay persona ni grupo privilegiado, y creo que la detención de hoy es una manifestación de ello", sumó Cordero.

Por último, el subsecretario se refirió a las acusaciones del padre de la supuesta víctima de Monsalve, que afirmó que aún mantiene vínculos con algunos funcionarios de Interior: "Sobre sus inquietudes, lo único que puedo señalar es que el Estado está funcionando para darle protección a la víctima y dar garantías de imparcialidad a la justicia".

Críticas opositoras a Boric en la Cámara Baja

Luego de la tramitación de la partida de Obras Públicas en el marco del Presupuesto 2025, algunos diputados de oposición criticaron el mensaje del Presidente y señalaron que él debería ser "el último" en tuitear mensajes de este tipo.

De acuerdo con el parlamentario Johannes Kaiser (independiente, de la bancada social cristiana), "el Gobierno sabía del delito cometido por Manuel Monsalve, y (aún así) lo tuvo en su cargo durante 48 horas" antes de que renunciara.

"Son palabras que suenan buenistas, pero que no corresponden a la acción que ha tenido el Ejecutivo", sostuvo.

En la misma línea, su par de RN Camila Flores manifestó que "la gran mayoría de los chilenos nos preguntábamos cómo era posible que, pasado más de un mes, Manuel Monsalve no fuese detenido ni formalizado y, pese al conocimiento de antecedentes cada vez más escabrosos, no pasaba nada".

"(En este contexto), me llama la atención la escueta referencia que hace el Presidente de la República sobre el caso. Hace un tuit y eso no es digno de su cargo: yo creo que todos esperábamos que se refiera a esto como corresponde, como un estadista. Pero nos damos cuenta que no tiene la estatura", fustigó.

La derecha también ha criticado a la ministra del Interior, Carolina Tohá, por un supuesto encubrimiento de la controversia, a tal punto que anunció una acusación constitucional contra ella. Sin embargo, ha desestimado presentarla, pero ha insistido en su salida del cargo.