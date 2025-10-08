Prisión preventiva para presunto violador serial en San Bernardo

En prisión preventiva quedó este miércoles el hombre acusado de ser un presunto violador serial.

El sujeto fue detenido durante la jornada en San Bernardo, y el Ministerio Público le imputó inicialmente dos casos de robo con violación, ocurridos en febrero y septiembre de este año en esa misma comuna.

Según lo expuesto en la audiencia, el presunto agresor utilizaba un engaño para contactar a sus víctimas, haciéndose pasar por un reclutador de trabajo y posteriormente las citaba para robarles y violarlas.

"Tenemos dos víctimas por el momento establecidas, sin perjuicio que se está levantando información de la posibilidad de existencia de otras en atención a los antecedentes que existen en la carpeta investigativa. El imputado fue formalizado hoy por dos delitos de robo con violación, ocurridos uno en febrero y el otro en septiembre", informó el fiscal jefe de San Bernardo, Paul Martinson.

Según detalló el persecutor, "se realizaron desde septiembre las diligencias debido a que la primera denuncia, se recibe en ese mes. Durante esa investigación, además se recibe una nueva denuncia, puesto que dentro del modus operandi del imputado consistía en contactar a las víctimas con posterioridad al hecho".

"Esto llevó a que una segunda víctima, respecto de hechos de febrero, tuviera la intención de eh denunciar, ya que inicialmente no la tenía, pero esto la motivó a revisar esa denuncia", puntualizó.

Aunque la formalización inicial es por dos casos, el Ministerio Público no descarta que existan más afectados.