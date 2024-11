Ubilla y caso Monsalve: La inexperiencia del Gobierno ya es falta de oficio

En El Primer Café de Cooperativa, el exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla (RN) estimó que no se puede se puede utilizar la "inexperiencia" del Gobierno de Gabriel Boric para excusar su manejo de la denuncia de violación y abuso sexual en contra de Manuel Monsalve.

"Lo que más me llama la atención es que el Presidente estuvo dispuesto a darle dos días de gracia a Monsalve para que arreglara sus cosas personales, y no le dio ninguna protección a la denunciante. Ese estándar es el que complica al Gobierno, porque construyeron un discurso respecto a esa sensibilidad, pero la gente se mide en los casos extremos, no en la normalidad", recalcó el director del Área Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo.

Con todo, opinó que "después de casi tres años de Gobierno, las inexperiencias ya son falta de oficio definitivamente, porque ya no aprendieron", y prevé que si el caso penal se mantiene radicado en La Moneda, "vamos a seguir afectando no sólo a las elecciones que habrá en pocos días más, sino que a la gestión".

Coincidió con Ubilla el director de Ideas Republicanas, Patricio Dussaillant quien, aludiendo a la suspendida formalización del exsubsecretario, aseguró que "el tema va a acompañar al Gobierno no solamente en esta semana, que va a estar muy concentrada en ello, sino que durante mucho tiempo, por las contradicciones del Presidente y por el rol del jefe de gabinete (de Monsalve, Gabriel de la Fuente), que también sabía".

"Los funcionarios públicos están obligados a denunciar cuando toman conocimiento de un delito, y aquí nadie hizo nada, se protegieron entre ellos. Creo que el tema político va a seguir hasta que el Gobierno opte por alguna acción que, frente a la ciudadanía, sea muy categórica", zanjó.