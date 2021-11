Denuncian a exhibicionista que acosa a mujeres en plena calle en Ñuñoa

Un hombre sin pantalones causa indignación y temor entre las vecinas y vecinos de Ñuñoa. El sujeto fue grabado bajando de un auto y desnudándose en plena calle, para luego masturbarse frente a las mujeres que pasen.

La situación fue denunciada luego que se le viera realizar estos actos en la calle Pucará, sin pudor alguno, en medio del día.

Increíble registro de cámara de seguridad. Hombre se baja de su auto en Ñuñoa (Pucará c/ Coventry) para masturbarse desnudo mientras niña se pasea. Urgente RT para viralizar denuncia contra este psicópata. pic.twitter.com/XXbUS3kWg4 — Editor del Medio (@editordelmedio) November 3, 2021

Paola Torres, una de las vecinas acosadas, explicó en "Aquí Somos Todos" su impactante encuentro con el sujeto mientras ella caminaba: "Se movía desde un lado a otro, mirándome a mí que venía por la calle. Se iba al auto y volvía".

"Se paró frente a mí, como yo venía caminando, y se seguía tocando y haciendo cosas obscenas. Nunca escuché su voz, yo lo único que quise fue gritar, pero no me salía la voz (...) Sentí rabia, impotencia, como que una se nubla, tu cuerpo está tan paralizado que no puedes hacer nada", agregó la mujer.

El caso es investigado por Carabineros y también por personal de la municipalidad de Ñuñoa. La alcaldesa de la comuna, Emilia Ríos, precisó que la Dirección de Seguridad Pública recopila antecedentes de la situación.