Detenido por detonación de artefacto explosivo fue internado en el Instituto Psiquiátrico

Por colocación, activación y detonación de un artefacto explosivo fue formalizado el hombre de 28 años que fue detenido el martes por una mochila que estalló en calle La Estrella con El Anillo, en la comuna de Pudahuel.

En la audiencia de formalización la defensa alegó por la inimputabilidad del detenido, debido a que la familia asegura que padece esquizofrenia.

Aunque por ahora no se ha podido establecer fehacientemente que sufre el mencionado trastorno, de todas maneras el Ministerio Público pidió su internación en el Instituto Psiquiátrico José Horwitz.

"En esta etapa procesal tenemos antecedentes de que el sujeto tenía un trastorno mental y bajo esos antecedentes el Ministerio Público solicitó la internación del imputado en un centro asistencial atendiendo estas condiciones especiales de salud mental", dijo la fiscal Claudia Cañas.

"De acuerdo a los antecedentes de su siquiatra tratante, que fueron antecedentes proporcionados por familiares, dan cuenta que tiene esquizofrenia y ha tenido episodios de descontrol y violencia y que incluso pasó a control de detención la semana pasada por otro delito, claramente tiene antecedentes de esta peligrosidad para terceros", añadió la fiscal Cañas.

No obstante, la persecutora planteó que "en esta etapa (del proceso) no podemos hablar de inimputabilidad porque no tenemos el informe técnico del Servicio Médico Legal que nos exige nuestra normativa procesal".

Por ello, el Ministerio Público encargó al Servicio Médico Legal (SML) realizar la evaluación psiquiátrica del hombre para determinar si es imputable o no.