Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago15.9°
Humedad28%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Los Lagos
Tópicos: País | Policial | Drogas

Banda fue sorprendida en la Carretera Austral traficando droga en ataúdes

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Carabineros de Chaitén interceptó un camión que transportaba 23 féretros, descubriendo que en su interior escondían marihuana.

Tribunal decretó prisión preventiva para tres imputados.

Banda fue sorprendida en la Carretera Austral traficando droga en ataúdes
 ATON (referencial)
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Juzgado de Garantía de Chaitén (Región de Los Lagos) decretó la medida cautelar de prisión preventiva para J.E.B.M., J.A.C.C. y R.L.G.D., formalizados como autores del delito consumado de tráfico de drogas.

El magistrado Rodrigo Dippel fijó un plazo de investigación de 120 días, tras considerar que la libertad de los imputados representa un peligro para la sociedad y un evidente riesgo de fuga.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de febrero, cuando Carabineros realizó una fiscalización en el kilómetro 190 de la Carretera Austral (Ruta 7).

Al inspeccionar un camión conducido por J.E.B.M. y sus acompañantes, el personal policial descubrió un cargamento de 23 ataúdes. Tras una revisión exhaustiva, se detectó que en su interior ocultaban 4 kilos 230 gramos de cannabis sativa (marihuana).

Reincidencia y órdenes vigentes

Además del millonario cargamento, el ente persecutor detalló que el conductor del vehículo no poseía licencia profesional.

Asimismo, se reveló que J.E.B.M. mantenía una orden de detención vigente emanada por el Juzgado de Garantía de Los Vilos, precisamente por el mismo delito de tráfico de drogas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada