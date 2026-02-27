Banda fue sorprendida en la Carretera Austral traficando droga en ataúdes

El Juzgado de Garantía de Chaitén (Región de Los Lagos) decretó la medida cautelar de prisión preventiva para J.E.B.M., J.A.C.C. y R.L.G.D., formalizados como autores del delito consumado de tráfico de drogas.

El magistrado Rodrigo Dippel fijó un plazo de investigación de 120 días, tras considerar que la libertad de los imputados representa un peligro para la sociedad y un evidente riesgo de fuga.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de febrero, cuando Carabineros realizó una fiscalización en el kilómetro 190 de la Carretera Austral (Ruta 7).

Al inspeccionar un camión conducido por J.E.B.M. y sus acompañantes, el personal policial descubrió un cargamento de 23 ataúdes. Tras una revisión exhaustiva, se detectó que en su interior ocultaban 4 kilos 230 gramos de cannabis sativa (marihuana).

Reincidencia y órdenes vigentes

Además del millonario cargamento, el ente persecutor detalló que el conductor del vehículo no poseía licencia profesional.

Asimismo, se reveló que J.E.B.M. mantenía una orden de detención vigente emanada por el Juzgado de Garantía de Los Vilos, precisamente por el mismo delito de tráfico de drogas.