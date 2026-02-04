Coquimbo: Perro policial detectó una tonelada y media de droga oculta en un camión

Un can especializado del OS7 detectó más de una tonelada y media de droga -entre marihuana y cocaína- que iba oculta en un camión que fue controlado por Carabineros en el ingreso norte de la Región de Coquimbo.

El conductor, un chileno de 47 años con antecedentes por robo en lugar habitado, amenazas y porte de drogas, transportaba por la Ruta 5 Norte alrededor de 1.400 contenedores, equivalentes a casi tres millones de dosis de sustancias ilícitas.

El general Stephan Godomar, jefe de Zona de Carabineros Coquimbo, destacó que los controles carreteros se realizan de "manera focalizada, basados en inteligencia policial y en coordinación con unidades preventivas y especializadas, utilizando canes como estrategia de prevención".