Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago19.6°
Humedad67%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Coquimbo
Tópicos: País | Policial | Drogas

Coquimbo: Perro policial detectó una tonelada y media de droga oculta en un camión

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un can especializado del OS7 detectó más de una tonelada y media de droga -entre marihuana y cocaína- que iba oculta en un camión que fue controlado por Carabineros en el ingreso norte de la Región de Coquimbo.

El conductor, un chileno de 47 años con antecedentes por robo en lugar habitado, amenazas y porte de drogas, transportaba por la Ruta 5 Norte alrededor de 1.400 contenedores, equivalentes a casi tres millones de dosis de sustancias ilícitas.

El general Stephan Godomar, jefe de Zona de Carabineros Coquimbo, destacó que los controles carreteros se realizan de "manera focalizada, basados en inteligencia policial y en coordinación con unidades preventivas y especializadas, utilizando canes como estrategia de prevención".

 

Síguenos en Google News
Las + leídas