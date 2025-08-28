Desbaratan banda de narcos con "búnkers" en Melipilla: siete detenidos

Un operativo de Carabineros en Melipilla culminó con el allanamiento de 18 viviendas, la detención de siete personas acusadas de pertenecer a una banda dedicada al tráfico de drogas y la incautación de diversas cantidades de marihuana, pasta base, ketamina, cocaína, municiones y otras especies.

Según el coronel Jorge Hidalgo, prefecto de la Prefectura Santiago Costa, la investigación fue un trabajo "metódico, ordenado y muy sistemático" entre el OS7 y la Fiscalía que se originó a partir de las denuncias de vecinos y que también contó el apoyo de la Policía de Investigaciones (PDI) en algunas diligencias.

Durante el allanamiento se descubrió que la red operaba desde "búnkers" reforzados con extremas medidas de seguridad. Uno de los inmuebles incluso contaba con hasta cuatro rejas para dificultar el ingreso policial.