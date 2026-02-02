Hombre y mujer fueron detenidos con acopio de armas y drogas en Melipilla

Una llamada al fono 133 por un supuesto robo en la calle Riquelme, en la comuna de Melipilla, derivó en un procedimiento más amplio que concluyó con dos personas detenidas y con la incautación de drogas, dinero en efectivo, una pistola y una escopeta artesanal.

Efectivos de la 24ª Comisaría de Carabineros fiscalizaron a una mujer de 45 años y a un hombre de 35 (ambos con antecedentes delictuales), y les confiscaron cerca de 680 gramos de sustancias ilícitas -cocaína, pasta base y droga sintética- que mantenían en una habitación en arriendo que funcionaba como "acopio" en el sector de Los Cardenales.

El capitán Fernando Vivar indicó que ambos imputados enfrentarán cargos por infracción a la Ley de Drogas y por tenencia ilegal de armas.