Melipilla: Incautan 370 kilos de droga ocultos en un camión procedente de Bolivia

La Policía de Investigaciones (PDI) desbarató una operación de tráfico de drogas en Melipilla tras descubrir un camión de gran tonelaje con diversas sustancias psicotrópicas ocultas en compartimentos diseñados para evadir la fiscalización.

La intervención se produjo cuando los detectives sorprendieron a un grupo de personas descargando bultos sospechosos de la máquina, y constataron que la estructura había sido modificada para ocultar droga, incluso en las llantas de repuesto.

"Se detuvo a cinco ciudadanos bolivianos, todos irregulares en el país -entre ellos una mujer y un hombre menor de edad, de 16 años- que fueron sorprendidos descargando un camión proveniente de Bolivia (...) Posteriormente se detuvo a un ciudadano chileno", señaló el fiscal jefe subrogante de Flagrancia Occidente, Eduardo Jeria.

Además, precisó que se incautaron 201 kilos de marihuana, 102 kilos de clorhidrato de cocaína y 68 kilos de pasta base, con un total de 370 kilos de estupefacientes avaluados en más de 2.300 millones de pesos.

También se decomisaron siete teléfonos celulares, dinero en efectivo y el camión utilizado para el traslado desde Bolivia. Los adultos pasarán a control de detención el miércoles 11 por infracción a la Ley de Drogas.