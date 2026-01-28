OS7 incautó 31 kilos de hongos alucinógenos en Panguipulli

Un operativo conjunto realizado la mañana de este miércoles en la Región de Los Ríos, entre la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía y el OS7 de Carabineros, culminó con la detención de un hombre de 42 años y la incautación de una importante cantidad de drogas, principalmente hongos alucinógenos.

El procedimiento se desarrolló en la localidad de Melefquén, comuna de Panguipulli, donde personal policial logró desarticular un punto de acopio de drogas tras una denuncia anónima realizada por vecinos del sector, quienes alertaron sobre actividades sospechosas en un domicilio.

Gracias a esta información, el OS7 llevó a cabo diligencias investigativas que permitieron ingresar al inmueble y concretar el allanamiento, encontrando en su interior 31 kilos de hongos alucinógenos, además de ocho plantas de marihuana, dinero en efectivo y otros elementos asociados al tráfico de drogas.

Durante el operativo también se incautaron teléfonos celulares y pesas digitales, los que serán incorporados como medios de prueba en la investigación que dirige la Fiscalía Regional de Los Ríos.

La Unidad SACFI formalizará al imputado este jueves en el Juzgado de Garantía de Panguipulli, donde enfrentará cargos por tráfico ilícito de drogas y cultivo de especies vegetales del género cannabis sativa.