PDI incautó más de un kilo de éxtasis en el Aeropuerto: Tres personas detenidas

La Brigada Antinarcóticos del Aeropuerto de la Policía de Investigaciones detuvo a tres ciudadano, dos chilenos y una argentina, quienes esperaban una encomienda con más de un kilo de éxtasis desde Canadá.

Según información policial, el paquete tenía destino la comuna de La Florida y fue detectado por un agente encubierto que simuló ser un trabajado de una empresa internacional que realizaría la entrega de la encomienda.

El subprefecto Sergio Paredes precisó que se "logró materializar la incautación de 1,20 kilos de MDMA, correspondientes a 10.200 dosis, avaluadas en 110 millones de pesos".

Lo dos chilenos detenidos tenían antecedentes previos, mientras que la mujer argentina se encontraba con situación migratoria irregular y registra antecedentes por porte de arma y tráfico de drogas.

PDI desbarató a banda narcotraficante e incautó más de 104 kilos de drogas en RM

La Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones logró la detención de cuatro ciudadanos colombianos, tres hombres y una mujer, por tráfico de drogas en dos operativos de la Región Metropolitana, que logró la incautación de 104 kilos de diversas sustancias ilícitas.

Según información policial, los imputados se encargaban de internar droga desde el norte del país a la Región Metropolitana, específicamente en La Pintana.

El prefecto Sergio Ortega, jefe de la Brigada Antinarcóticos, precisó que los sujetos se encontraban en situación migratoria irregular en el país y estaban encargados "de internar droga desde el norte del país hacia la Región Metropolitana, en específico a la comuna de La Pintana. En este procedimiento se logró la incautación de 104 kilos de droga, procediendo a la detención de los imputados

El tribunal decretó la prisión preventiva de todos los imputados y fijó 120 días de plazo de investigación.