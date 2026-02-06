Plan "Barrera Norte": Carabineros incautó más de dos toneladas de droga en Antofagasta

En un exitoso golpe al narcotráfico, Carabineros de la Prefectura de Antofagasta logró desarticular una organización criminal transnacional, incautando un total de 2.041 kilos de sustancias ilícitas.

El operativo se dividió en dos procedimientos estratégicos que permitieron interceptar masivos cargamentos de marihuana.

El primer golpe se concretó en el sector sur de Antofagasta, donde personal del OS7 detectó un furgón de carga conducido por un ciudadano boliviano en situación irregular. El vehículo era escoltado por un segundo automóvil que cumplía la función de "punta de lanza" para evadir controles policiales.

Casi simultáneamente, un segundo operativo en la zona minera de Lomas Bayas permitió interceptar la recepción de otros 11 sacos de droga, logrando la captura de cinco individuos en pleno acto delictivo.

Detenidos con amplio prontuario

El general jefe de Zona, Cristián Montre, resaltó la peligrosidad de la banda y el perfil de los capturados: "De estos dos procedimientos tenemos nueve detenidos. De ellos, cuatro son bolivianos, cinco chilenos, algunos con prontuarios bastante importantes en robos con intimidación; delitos bien fuertes", detalló.

Según el reporte oficial, las diligencias sumaron 1.819 kilos de marihuana en la primera instancia y 222 kilos en la segunda.

Estos resultados forman parte del plan "Barrera Norte", una iniciativa de la Estrategia Macrozonal contra el Crimen Organizado Transnacional vigente desde 2023, cuyo fin es blindar las rutas que conectan el norte grande con el resto del país.