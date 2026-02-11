"Cuento del tío": Adultos mayores sufrieron robo de bienes en Valparaíso

Un matrimonio de adultos mayores, de 93 años cada uno, sufrió el robo de diversos bienes desde su casa ubicada en el cerro Playa Ancha, en la comuna de Valparaíso, tras ser engañados a través del "cuento del tío".

El mayor de Carabineros Gustavo Figueroa, jefe de la Primera Comisaría Sur, detalló que las víctimas "recibieron el llamado telefónico de una mujer indicando ser doctora e informándoles que un familiar suyo se encontraba hospitalizado, exigiendo la suma de 2 millones de pesos o especies para solventar los insumos médicos", a lo cual accedieron.

"Minutos más tarde, un hombre adulto se presentó en el domicilio del matrimonio, enseñando una identificación que indicaba ser de una empresa (responsable de) buscar el dinero o especies. Recorrió el hogar, llevándose consigo dos escopetas para la caza y un rifle deportivo debidamente inscritos a nombre de la víctima, y joyas de oro, para luego retirarse del lugar", explicó el oficial.

Inquieto por la situación, "la víctima tomó contacto con su hijo, quien averiguó que ningún miembro de la familia se encontraba en el hospital ni había sufrido un accidente, sino que (el afectado) fue engañado por un falso médico vía telefónica".

Figueroa recordó a la ciudadanía que "ni Carabineros, ni PDI, ni los hospitales solicitan dinero ni especies para ser vendidas" a cambio de la atención de emergencia de un tercero.

Además, en caso de encontrarse con un intento de estafa de este tipo, instó a las personas a acudir a la policía y entregar el número de teléfono del cual se hizo la llamada, para dar con los responsables y evitar el delito.

Hasta el momento, no hay personas detenidas por el robo, ni tampoco se han recuperado los objetos sustraídos.