La capitana Francisca Aros, jefa de la sección contra Ciberdelitos del OS-9 de Carabineros, advirtió de la detección de una nueva modalidad de intentos de estafas: mediante los masificados códigos QR. "Lo puede transformar cualquier persona y cualquiera lo puede escanear", dijo en El Diario de Cooperativa, explicando que delincuentes colocan sus propios QR sobre uno normal, los que al ser escaneados llevarán al usuario a una página web maliciosa con el objetivo de robarle información. "No se trata de dejar de usar QR, todos lo están ocupando porque es mucho más fácil acceder, pero tengamos cuidado sobre cómo ingresamos y de dónde sacamos el código que escaneamos", alertó la uniformada, insistiendo en el llamado a dudar si no conocemos la procedencia del código. Puntualizó que hasta el momento su unidad no mantiene investigaciones asociadas a estas estafas, pero "es por eso que queremos alertar, para anticiparnos a que no haya".

