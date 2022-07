Corte confirmó fallo contra ciudadano mexicano condenado por femicidio de María Isabel Pavez

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó este jueves la condena de presidio perpetuo calificado dictada contra al ciudadano mexicano Carlos Humberto Méndez González, autor del femicidio de su ex pareja María Isabel Pavez perpetrado en diciembre del 2020.

La Segunda Sala del tribunal de alzada rechazó, en fallo unánime, el recurso de nulidad interpuesto por la Defensoría Penal Pública. En detalle, descartó que la sentencia impugnada, dictada por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, carezca de una exposición clara, lógica y completa de los hechos e infracción al principio de la razón suficiente.

Los ministros establecieron que la resolución de primera instancia "contiene la exposición clara, lógica y completa de los hechos que se dieron por probados y los que no, a los que arriban los sentenciadores del grado tras valorar los medios de prueba que fundan tales conclusiones, sin infringir en dicha tarea los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados".

"Expresa pormenorizadamente las razones fácticas, jurídicas y las simplemente lógicas, en cuya virtud asigna valor o desestima cada una de las pruebas o antecedentes del proceso para dar por acreditada la participación que correspondió al acusado Méndez González en el ilícito por el que finalmente es sancionado, de manera que el examen que realiza conduce racionalmente a las conclusiones que convencen al tribunal del grado, por lo que, consecuentemente, resulta legítimo colegir que sus razonamientos satisfacen plenamente las exigencias legales contenidas en el Código Procesal Penal", continuaron.

La Corte enfatizó que el razonamiento del Cuarto Tribunal capitalino "también se hace cargo del elemento subjetivo, señalando que la acción no puede considerarse como accidental, o como una conducta ausente de dolo y por tanto atípica, ya que a todas luces constituye una acción homicida con dolo directo de matar; y agrega que la víctima no estaba armada, no contaba con defensa alguna, y estaba en el dormitorio del ofensor, recibiendo la herida mortal y certera por la espalda".

El ciudadano mexicano fue detenido en enero de 2021 y en abril de ese año México solicitó su extradición para procesarlo por el crimen de otra ex pareja, Itzel Monroy (17), a quien también habría asesinado en 2009, hecho tras el cual huyó a Chile bajo el nombre "Igor Yaroslav González".

El presidio perpetuo calificado considera que Méndez González irá a la cárcel de por vida y sólo podrá postular a beneficios tales como la libertad condicionales una vez haya cumplido 40 años de la pena.