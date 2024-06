Femicida de Michelle Ayala fue condenado a 20 años, su encubridor quedó libre

El Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar condenó a 20 años de cárcel a un sujeto llamado Luis Alberto Luna Marín, autor del femicidio de Michelle Anaís Ayala Martínez, perpetrado en 2022 en la comuna de Quilpué.

Concluido el juicio -que comenzó a principios de este mes- el tribunal dio por acreditado que, en horas de la madrugada del 19 de noviembre de 2022, en medio de una discusión al interior de su domicilio, Luna atacó y asesinó a Michelle, con quien tenía dos hijos menores de edad en común.

El sujeto le propinó una serie de golpes en el cuerpo, y luego la estranguló con sus manos.

"Posteriormente, con la finalidad de ocultar su delito y el cuerpo de la víctima, Luna Marín se comunicó con su amigo Daniel Antonio Alarcón Léger, quien vivía cerca, pidiéndole ayuda", consigna el fallo.

Este segundo sujeto arribó al inmueble, y ambos se trasladaron al domicilio de Alarcón, "lugar donde le prendieron fuego al cadáver, después de lo cual lo envolvieron y lo subieron al pickup de otro vehículo tipo camioneta, en el cual lo transportaron y arrojaron a una quebrada ubicada al costado sur del camino Calichero s/n, frente a la Villa Olímpica, costado sur de la autopista Troncal Sur, comuna de Quilpué", detalla la sentencia.

Daniel Antonio Alarcón Léger fue condenado a cinco años de presidio como encubridor del crimen, pero se le otorgó el beneficio de la libertad vigilada intensiva.

La Fiscalía se había presentado al juicio solicitando cadena perpetua para Luna y 17 años de cárcel para Alarcón.

El tribunal absolvió además a Luna Marín de los cargos que le atribuían abuso sexual de una menor de 14 años, supuestamente cometido durante 2022.

"Sé que tengo que pagar una condena, pero no por lo que no he hecho: yo no quemé el cuerpo de la Michelle, no abusé de mi hija, pero sí le quité la vida a la Michelle. Yo no he tocado nunca, no he abusado de mi hija. Sé que causé harto daño, pero esto es una represalia más en contra de mí", dijo el criminal en el marco del juicio.