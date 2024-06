Comenzó juicio por femicidio de Michelle Ayala en Quilpué

En Viña del Mar comenzó el juicio en contra de los acusados como autor y encubridor del femicidio de Michelle Ayala Martínez, ocurrido en Quilpué el 19 de noviembre de 2022.

Se trata de la pareja de la víctima, Luis Luna, para quien Fiscalía pide presidio perpetuo calificado por el asesinato de la joven y 5 años por el presunto abuso sexual de la hija de ambos, hecho que habría desencadenado la discusión que derivó en la agresión había Michelle, según Fiscalía.

En cuanto al encubridor, se trata de Daniel Alarcón, quien habría colaborado en la quema y el traslado del cuerpo de la víctima hacia la quebrada donde luego fue hallado, para quien se pide 17 años de presidio.

Según Fiscalía, "en los momentos en que conversaban (Michelle y Luis) en el living comedor de la vivienda, se produjo una discusión entre ambos, la cual fue subiendo de tono, momentos en que bajó asustada una de las hijas desde el segundo piso y se puso a llorar, ya que en ocasiones anteriores sus padres habían tenido fuertes discusiones en episodios de violencia intrafamiliar, hasta que el imputado agredió a la víctima, abalanzándose sobre ésta propinándole golpes en el cuerpo y tomándola con sus manos por el cuello apretándola fuertemente, dejándola sin respiración por largos momentos, con ánimo de quitarle la vida, hasta que la víctima falleció por estrangulamiento y sofocación".

Luego, Luis "con la finalidad de ocultar su delito y el cuerpo de la víctima" llamó a Daniel Alarcón "pidiéndole ayuda, quien concurrió al domicilio donde habían ocurrido los hechos, poniéndose de acuerdo entre ambos y planificando la forma de hacer desaparecer el cuerpo de la afectada, por lo cual tomaron éste, lo subieron a un vehículo del imputado y lo trasladaron al domicilio de Alarcón".

En el lugar, "le prendieron fuego al cadáver, luego de lo cual lo envolvieron y lo subieron al pick up de otro vehículo tipo camioneta, en el cual lo transportaron y arrojaron a una quebrada ubicada al costado sur del camino Calichero s/n, frente a la Villa Olímpica".

Según Luna, en la casa de Daniel "él me dijo que conocía un lugar donde ir a dejar el cuerpo. Me dijo que estaba ella en el patio y me encuentro con restos de fogata, que había un bulto envuelto. Le pregunté qué había hecho y me dijo que yo lo había involucrado y que él quería borrar sus huellas, que cualquier cosa él se iba a ir y que yo me iba a ir preso".

Por su parte, el relato del acusado Daniel Alarcón, si bien coincidió en parte con Luna, también existieron ciertas contrariedades. Según Alarcón, inicialmente Luna le contó que había peleado con Michelle y que por favor le llevara un auto: "Por la paleteada me dio una bolsa con cocaína", aseguró Daniel.

Agregó que mientras estaban en la casa de Daniel, éste sintió olor a humo en la vivienda "que se empezó a intensificar, voy a la puerta y veo todo el patio lleno de humo (...) le digo 'qué onda, me querí quemar la casa' y ahí me contó lo que había pasado, que Michelle no se había ido de la casa, sino que la había matado".

"De ahí me pasmé, más encima que estaba con droga encima, no supe cómo reaccionar y me dice que me tengo que quedar callado", afirmó Daniel en su testimonio, agregando que le dijo a Luna "saca esto de acá me estás cagando la vida".

Luna, en tanto, reflexionó indicando que "sé que tengo que pagar una condena, pero no por lo que no he hecho. Yo no quemé el cuerpo de la Michelle, no abusé de mi hija, pero sí le quité la vida a la Michelle. Yo no he tocado nunca, no he abusado de mi hija. Sé que causé harto daño, pero esto es una represalia más en contra de mí".