Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago24.6°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Arica y Parinacota
Tópicos: País | Policial | Femicidio

Funcionario DGAC es acusado de haber tratado de matar a su pareja con una almohada

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Juzgado de Garantía de Arica dejó en prisión preventiva a un hombre identificado con las iniciales P.G.H.G., funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil, quien fue formalizado como autor del delito de femicidio frustrado.

Según expuso la Fiscalía en la audiencia de formalización, el hecho ocurrió a las 04:00 de la madrugada del miércoles: el sujeto llegó ebrio al domicilio común y comenzó a golpear la pared de la habitación en que dormía la víctima.

Al ser recriminado por la mujer, quien le pidió que se fuera de la casa, la golpeó con una almohada, luego se puso sobre ella, la inmovilizó y tomó la almohada, cubriéndole la cara con la intención de asfixiarla. La víctima logró escapar arañándole el rostro a P.G.H.G., que, tras ser denunciado, fue detenido por Carabineros.

Síguenos en Google News
Las + leídas