Tópicos: País | Policial | Femicidio

Indagan presunto femicidio y suicidio del victimario en Alto Hospicio

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Los hijos en común de esta pareja encontraron sus cuerpos este lunes, en su domicilio de El Boro.

En noviembre pasado, el sujeto fue obligado a abandonar la vivienda por un incidente de violencia intrafamiliar.

Indagan presunto femicidio y suicidio del victimario en Alto Hospicio
 ATON (archivo)

Carabineros del OS9 y Labocar examinan el sitio del suceso.

La Unidad de Género de la Fiscalía indaga el presunto femicidio de una mujer a manos de su pareja, quien posteriormente se suicidó en la comuna de Alto Hospicio, Región de Tarapacá.

Los hijos que tenían en común encontraron sus cuerpos este lunes, al interior de un domicilio de sector El Boro, el cual es periciado por personal de OS9 y el Labocar de Carabineros.

El supuesto victimario contaba con antecedentes de violencia intrafamiliar, ya que fue formalizado por un incidente de este tipo en noviembre pasado, informó la fiscal (s) de Alto Hospicio, Karla Miranda.

En la oportunidad, "el Tribunal de Garantía de Alto Hospicio decretó una salida alternativa de suspensión condicional, que obligaba al hombre a abandonar la vivienda", medida que supuestamente violó para cometer el crimen en esta jornada.

En paralelo a las diligencias de Carabineros, el ente persecutor encargó al Servicio Médico Legal realizar la autopsia de los cuerpos.

Recuerda que si eres víctima o testigo de violencia puedes solicitar ayuda gratuita llamando al fono 1455 de orientación y ayuda por violencia contra las mujeres, o a cualquiera de los siguientes números:

  • Fono Familia de Carabineros: 149
  • Policía de Investigaciones: 134
  • Fono Denuncia Segura: 600 400 0101
  • WhatsApp Mujer: +569 9700 7000

