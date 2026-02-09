Indagan presunto femicidio y suicidio del victimario en Alto Hospicio

La Unidad de Género de la Fiscalía indaga el presunto femicidio de una mujer a manos de su pareja, quien posteriormente se suicidó en la comuna de Alto Hospicio, Región de Tarapacá.

Los hijos que tenían en común encontraron sus cuerpos este lunes, al interior de un domicilio de sector El Boro, el cual es periciado por personal de OS9 y el Labocar de Carabineros.

El supuesto victimario contaba con antecedentes de violencia intrafamiliar, ya que fue formalizado por un incidente de este tipo en noviembre pasado, informó la fiscal (s) de Alto Hospicio, Karla Miranda.

En la oportunidad, "el Tribunal de Garantía de Alto Hospicio decretó una salida alternativa de suspensión condicional, que obligaba al hombre a abandonar la vivienda", medida que supuestamente violó para cometer el crimen en esta jornada.

En paralelo a las diligencias de Carabineros, el ente persecutor encargó al Servicio Médico Legal realizar la autopsia de los cuerpos.

Recuerda que si eres víctima o testigo de violencia puedes solicitar ayuda gratuita llamando al fono 1455 de orientación y ayuda por violencia contra las mujeres, o a cualquiera de los siguientes números: