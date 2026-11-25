Personal de Carabineros y la PDI investiga un femicidio registrado en la comuna de Villa Alemana, en la Región de Valparaíso.

El crimen ocurrió en un block de departamentos en la calle Rafael Febres, donde un hombre de 24 años atacó a su pareja, una mujer de nacionalidad chilena y de 31 años, causándole la muerte.

Según explicó el subprefecto Rodrigo Gallardo, la mujer "presentaba diversas lesiones y su causa de muerte tendría correspondencia con una asfixia por sufocación. Paralelamente, este hecho quedó al descubierto cuando la madre de la víctima llega hasta este departamento y es atacada por el imputado, hombre chileno de 24 años de edad, con diversos antecedentes policiales".

Posteriormente, el hombre agredió con un arma blanca e intentó violar a su suegra, para luego huir del lugar, sin que se haya logrado conocer su paradero hasta el momento.