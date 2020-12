Madre de María Isabel Pavez: "No quiero que quede en la impunidad, él tiene que pagar"

Lorena Zamora, madre de María Isabel Pavez, joven de 22 años que estuvo desaparecida una semana y cuyo cuerpo fue encontrado en el departamento de su ex pareja, solicitó este sábado que "no haya impunidad" con el culpable del femicidio de su hija.

En esta jornada se realizó el funeral de la víctima en el cementerio El Prado de La Florida, instancia en que la madre también agradeció a los asistentes y llamó a no hacer justicia "por las propias manos".

"Es muy doloroso y me duele desde el alma, no tomen el tema por sus manos, porque eso yo no lo quiero, porque si no yo misma lo habría hecho. Simplemente no quiero que quede en la impunidad, él tiene que pagar aquí, en esta tierra y la justicia tiene que hacerlo", puntualizó Zamora tras la ceremonia.

"Quiero que cuando llegue a juicio el juez o jueza que esté a cargo, piensen que tienen hijas y que a nadie le gusta vivir una situación así", hizo el llamado la mamá de la María Isabel.

En tanto, las autoridades siguen con las pericias para dar con la ubicación de Igor González, ciudadano mexicano y expareja de la joven asesinada, señalado como el principal sospechoso de este crimen.

Sobre la muerte de la estudiante de obstetricia en la Universidad Diego Portales, el Colegio de Matronas señaló en una declaración que esperan menos campañas y más acciones concretas por parte del Gobierno para terminar con el flagelo que afecta a las mujeres.