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Tópicos: País | Policial

Funcionaria de Cesfam de La Cisterna fue detenida por amenazas de tiroteo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Papeles con advertencias explícitas sobre ataques armados, programados para días específicos, encendieron las alertas y paralizaron la actividad en el recinto asistencial.

Tras diversas diligencias, la Policía de Investigaciones logró identificar a la persona involucrada.

Funcionaria de Cesfam de La Cisterna fue detenida por amenazas de tiroteo
 ATON (referencial)

La mujer de 47 años, vinculada al lugar de los hechos, fue aprehendida y puesta a disposición de la justicia.

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Una mujer de 47 años fue detenida este domingo por su presunta responsabilidad en la propagación de mensajes que advertían supuestos tiroteos en el Cesfam Eduardo Frei Montalva, ubicado en la capitalina comuna de La Cisterna.

La Policía de Investigaciones (PDI) informó que la imputada, funcionaria del propio reciento asistencial, dejó papeles con amenazas de ataques armados en el lugar, lo que generó preocupación entre el personal y los usuarios.

"Todos los lunes y viernes habrá tiroteo en el trabajo... No venir, por favor", dice uno de los escritos, según la información entregada.

La presencia de estas advertencias fue denunciada por los propios funcionarios del Cesfam, lo que activó la intervención de la PDI, que inició diligencias que incluyeron la revisión de las cámaras de seguridad del lugar y la realización de diversas pericias para esclarecer los hechos.

"A través de peritajes, empadronamiento y diversas técnicas de investigación, se logra establecer que la imputada corresponde a una funcionaria del referido Cesfam. El hecho reviste caracteres de delito, por lo que la funcionaria fue detenida y pasa a control de detención", informó la comisaria Mariela Ibáñez, de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de La Cisterna.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado información sobre las razones que habrían llevado a la trabajadora a colocar estos mensajes que generaron alarma y alteraron el normal funcionamiento del centro de salud.

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