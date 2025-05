Gobierno tras baleo en sala de clases: "Vamos a tomar todas las medidas que tiene el Estado"

El Gobierno, a través del delegado presidencial regional del Biobío, Eduardo Pacheco, calificó de "inaceptable" el baleo de tres estudiantes ocurrido esta jornada al interior de un liceo de la comuna.

El incidente ocurrió dentro del establecimiento Nuevos Horizontes, donde sujetos encapuchados ingresaron a plena luz del día en una sala de tercero medio para perpetrar el ataque.

Los lesionados son todos menores de edad, que quedaron con heridas de bala y fueron trasladados al Hospital de Concepción, donde son atendidos fuera de riesgo vital.

Las clases en el colegio Nuevos Horizontes se suspenderán temporalmente este viernes y lunes y se implementarán acciones para apoyar a las familias de los afectados.

Pacheco aseguró que el Estado tomará todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la comunidad educativa y se comprometió a que no se dejarán solos a los vecinos de la zona.

"Como Gobierno queremos condenar esta situación. Es grave, los vecinos tienen temor y eso es entendible, porque no es normal que ingresen personas a un establecimiento educacional y abran fuego en contra de estudiantes. Eso es algo que no corresponde y se tienen que tomar todas las medidas necesarias para que eso no suceda", dijo el delegado en una rueda de prensa.

La autoridad aseguró que "desde el primer minuto pedimos a todas las autoridades un despliegue permanente en toda la zona, partiendo por el Ministerio de Educación, viniendo al establecimiento educacional, conversando con la comunidad educativa. Yo estuve también reunido con la comunidad educativa, precisamente para poder abordar el momento que ellos están viviendo. Ellos tienen mucha angustia luego de lo que ha sucedido y es por eso también que se ha trasladado un equipo del Ministerio de Educación hacia el Hospital Regional, porque hay que estar también viendo la situación de las familias de estos jóvenes".

Confimó, en ese sentido, "la visita del ministro subrogante de Seguridad Pública, que ya se dirige a la zona, y, también más tarde, del ministro de Educación, Nicolás Cataldo".

"No tenemos una situación hoy día que indique que tengamos antecedentes de que efectivamente se podía estar generando un hecho de violencia de estas características en toda esta zona, y por eso lo que debe pasar es que el Estado efectivamente no sólo sea reactivo, sino que tome medidas, y es por ello que vamos a tener una reunión de seguridad, pero también una reunión con el SLEP, que es parte de la administración de estos establecimientos educacionales", indicó Pacheco.

Comunicó que "le vamos a pedir a Carabineros un patrullaje especial durante los próximos días en las inmediaciones de este establecimiento y también queremos anunciar la suspensión de clases (en el colegio afectado) durante la jornada de mañana y del próximo día lunes, sujeta a evaluación".

"Creemos que esas son señales para contener a toda la comunidad educativa, para poder transmitir una señal muy clara también a la comunidad que con razón se preocupa y se molesta cuando suceden este tipo de hechos", agregó, enfatizando que "es inaceptable que se genere un hecho delictual de estas características".

"Ahora lo que corresponde es la investigación, que se encuentren los responsables, se le coloquen a disposición de los tribunales de justicia y que el Estado tome todas las medidas en materia educacional y también de resguardo de este lugar y de toda esta zona tan importante de San Pedro de la Paz. Quiero decir a los vecinos de San Pedro de la Paz y de la zona costera de la comuna que no los vamos a dejar solos. Estamos con ustedes y vamos a tomar todas las medidas que tiene que tomar el Estado para ayudar a la comunidad educativa y a los vecinos del sector", concluyó.

Clases suspendidas en el colegio

El seremi de Educación del Biobío, Carlos Benedetti, ratificó la suspensión de clases para mañana y el lunes en el colegio Nuevos Horizontes debido al incidente, con el objetivo de proteger a quienes trabajan en las instituciones educativas.

"Se ha dispuesto ante la contingencia, la suspensión de clases por el día de mañana, viernes, y el día lunes, con la evaluación de lo que pueda ir ocurriendo en la semana", dijo la autoridad de Gobierno.

Añadió que se ofrecerá apoyo psicosocial a la comunidad educativa, "entendiendo que hay una conmoción, un shock en la comunidad educativa, que comprendemos y es necesario abordar".

Acciones legales

Por su parte, el director del SLEP, Ramón Jara, anticipó que evalúan "presentar una querella criminal, a objeto de hacer la persecución que corresponde para las materias de responsabilidades penales".

Afirmó que el tiroteo de hoy "no es un problema de convivencia escolar", sino "una situación que lamentablemente viene desde el entorno, desde fuera de nuestro establecimiento".

"Este es un establecimiento donde asisten familias que ponen todo el empeño para que sus hijos puedan estudiar, es un establecimiento que tiene excelentes resultados educativos y hoy día estamos consternados ante este ataque de violencia que no representa para nada el espíritu de la convivencia escolar", remarcó Jara.

"Carabineros nos ha estado acompañando, como también las autoridades de Seguridad y la Delegación Presidencial, porque esto obedece a un tema más bien de carácter delincuencial que hay que perseguir con las herramientas que el Estado de Derecho entrega. (...) Esto obedece a un tema más bien de carácter delincuencial que hay que perseguir con las herramientas que el Estado de Derecho entrega", insistió.

Consultado si hubo algún tipo de señal de alerta respecto al ataque, el jefe del SLEP señaló que "formalmente no tuvimos ninguna señal de alerta, porque, si la hubiésemos tenido, quizás podríamos haber evitado esta situación".