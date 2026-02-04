Hombre fue atacado a disparos en la Vega Central

Carabineros encontró en la vía pública a un hombre que fue baleado por desconocidos la noche del martes en la Vega Central, en la comuna de Recoleta.

La víctima, un ciudadano ecuatoriano de 31 años, fue hallado en la esquina de Salas con Antonia López de Bello durante un patrullaje policial.

"Preliminarmente, no se tiene conocimiento en cuanto a la dinámica. La víctima tendría al menos tres disparos y es atendida en un centro asistencial", indicó el fiscal Jonathan Coloma, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

El hombre está internado fuera de riesgo vital en el Hospital San José, mientras que el Ministerio Público y la Brigada de Homicidios de la PDI Centro Norte realizan las primeras diligencias del caso.

Este ataque a disparos se produjo pocos días después de que otra víctima muriera acribillada en el mismo sector capitalino.