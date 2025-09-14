Hombre se lanzó al Mapocho escapando de guardias municipales y murió

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones indaga el hallazgo de un cuerpo en la ribera del Río Mapocho, a la altura del puente Providencia.

Los restos corresponden a un hombre de 51 años que se lanzó cuando era perseguido por funcionarios municipales tras presentar un comportamiento errático con un arma cortopunzante.

La inspectora Vanessa Arias, de la BH, detalló que "personal Seguridad Ciudadana de la comuna de Providencia observó que, por una calle de dicha comuna, se trasladaba un sujeto con un arma cortante en sus manos y con comportamiento errático".

"Ellos intentan tomar contacto con él y se produce una persecución por diversas arterias de la comuna, tras lo cual llegan a un parque que colinda con la ribera del Río Mapocho, desde el cual el sujeto, al verse perseguido por los funcionarios, se precipita", precisó.

El hombre se lanzó en Pedro de Valdivia con Andrés Bello, pero fue arrastrado hasta la calle Santa María, a la altura del Puente Arzobispo, donde fue rescatado, sin vida, por el personal de Bomberos y GOPE.