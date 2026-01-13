Abandonan cadáver con impacto de bala en Bajos de Mena y PDI investiga homicidio

La Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI) indaga el hallazgo del cuerpo de un hombre que presenta un impacto de bala en la zona posterior del tórax.

El hecho ocurrió esta madrugada en la comuna de Puente Alto, en la intersección de las calles Estación El Canelo con Estación Ingenio, sector Bajos de Mena.

Fue un testigo quien alertaró a Carabineros sobre la situación. Según el relato, al menos dos sujetos descendieron de una camioneta y sacaron desde el maletero el cuerpo, el cual abandonaron en un sitio eriazo antes de huir.

El comisario Manuel Urrutia, de la Brigada de Homicidios Sur, detalló que al momento del hallazgo la persona no portaba documentos ni pertenencias, lo que ha dificultado su identificación. "El sector se encuentra siendo empadronado en busca de testigos y registros audiovisuales que permitan identificar el vehículo y la dinámica de los hechos para dar con los responsables", indicó la autoridad policial.