Tópicos: País | Policial | Homicidios

"Mono vaster": Detuvieron a segundo sospechoso por homicidio de líder criminal en La Pintana

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Un hombre de 23 años, con historial delictual por tráfico de drogas y falsificación, es el segundo implicado en este hecho, en el que también murió un vecino de la comuna.

 ATON (referencial)

Tras las diligencias investigativas, la justicia decretó prisión preventiva por 90 días para el segundo imputado.

Carabineros detuvo la noche de este miércoles a un presunto involucrado en el homicidio del "mono vaster", líder de una organización criminal, ocurrido en septiembre del 2024 en la capitalina comuna de La Pintana.

Según informó el equipo OS-9 de la policía uniformada, se trata del segundo sospechoso detenido por este ataque, que también resultó con la muerte de un vecino de la comuna.

El hecho "se originó cuando sujetos desconocidos perseguían y disparaban en contra de un líder de una organización criminal del mismo sector, causando la muerte de este y la de un vecino del lugar", detalló el teniente Felipe Cortés, del OS-9 de Carabineros.

En esta línea, enfatizó el rigor de la investigación al concluir que "gracias a un trabajo técnico científico y un análisis especializado, se logró la detención de dos sujetos por este grave delito".

El segundo implicado en este crimen fue identificado con las iniciales L.A.C.L., de 23 años. Si bien no posee antecedentes penales que resultaran en condenas, su historial incluye detenciones previas por tráfico de drogas, falsificación de licencia de conducir e infracción a la salud pública.

El detenido quedó en prisión preventiva por un periodo de 90 días, plazo decretado para la extensión de la investigación, sumándose así al primer implicado que fue detenido en septiembre del año pasado.

