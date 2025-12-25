Asesinato en "Barrio Chino" de Lo Espejo: hombre recibió al menos siete disparos

Un homicidio se registró este jueves en plena calle en el sector conocido como el "Barrio Chino", en la comuna capitalina de Lo Espejo.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, un hombre adulto -cuya identidad aún no ha sido confirmada- fue atacado por desconocidos, recibiendo al menos siete disparos en diversas partes de su cuerpo.

A pesar de la gravedad de sus heridas, la víctima logró desplazarse malherida por aproximadamente una cuadra en un intento desesperado por buscar ayuda. Sin embargo, debido a la magnitud de las lesiones, terminó desplomándose y falleciendo en la vía pública, específicamente en la intersección de Gil de Castro con Valenzuela Llanos.

El Ministerio Público dispuso la intervención inmediata del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH). En conjunto con la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI), los peritos se encuentran trabajando en el sitio del suceso para recolectar evidencia balística, revisar cámaras de seguridad y empadronar a posibles testigos que permitan reconstruir la dinámica del crimen.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha establecido un móvil claro para el ataque.