Barrio Franklin: Hombre murió apuñalado al interior de una micro

Un hombre fue asesinado de una puñalada, este lunes, al interior de un Bus Red en Avenida Santa Rosa, en el sector de Barrio Franklin, en la comuna de Santiago.

Según información preliminar, el ataque se produjo en el contexto de una aparente discusión entre dos personas que abordaron el recorrido 203 en La Pintana.

"Una de ellas se bajó en el sector de la Cuarta Comisaría, en calle Franklin con Placer. Al momento de bajar, esta persona le propinó la estocada a la altura del abdomen (a la víctima)", detalló Carabineros.

El conductor del bus, al percatarse de lo sucedido, decidió avanzar por Santa Rosa en dirección hacia el centro de Santiago para llegar hasta el Hospital San Borja Arriarán. Al llegar, personal del SAMU atendió a la víctima al interior de la micro, pero falleció a raíz de la gravedad de la lesión.

El agresor, en tanto, huyó a pie por el sector de Barrio Franklin y es intensamente buscado por la policía.

El cadáver de la víctima quedó al interior del bus, y el OS-9 de Carabineros realizó peritajes en aquel sitio del suceso.