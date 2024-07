Caso Ojeda: Fiscalía pedirá apoyo al FBI para identificar huella digital

El Ministerio Público confirmó que pedirán apoyo al FBI para identificar una huella digital vinculada al crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, que fue secuestrado y asesinado en febrero en la Región Metropolitana.

Según publicó La Tercera, Fiscalía declinó la solicitud del abogado de la familia del venezolano, Juan Carlos Manríquez, quien buscaba que la entidad estadounidense apoyar para la determinación de identidad de evidencia genética levantada en el cuerpo de Ojeda y en el sitio de suceso.

La respuesta oficial fue "no por ahora", ya que aún están pendientes los resultados de pericias llevadas a cabo por Lacrim y el Servicio Médico Legal (SML), aunque sí se pedirá ayuda en un solo aspecto.

"El hecho de que se ha haya accedido a enviar la tercera huella al FBI nos entrega una esperanza para saber quién es el tercero que intervino en los hechos y sujetó del cuello al teniente Ronald Ojeda, y que según los antecedentes que hemos podido conocer, sería una persona altamente entrenada", valoró el abogado.

Junto a esto, también se solicitó autorización judicial para reparar los celulares que fueron dañados por los captores de Ojeda, con el fin de extraer la información que puedan tener.

"La viuda del teniente Ojeda me ha manifestado su completo estupor porque la Fiscalía nos ha respondido oficialmente que no nos dan acceso a la carpeta de investigación para proteger el estado de ésta y de sus avances (...) Todos conocen los detalles de la investigación menos la víctima directa. Por tanto, se me ha instruido directamente pedir una audiencia de levantamiento de secreto para exponerle a los jueces esta vulneración de los derechos de la víctima", sentenció Manríquez.

Desde la Fiscalía Metropolitana Sur respondieron que "por tratarse de una causa vinculada a crimen organizado transnacional, esta se mantiene reservada para el éxito de diligencias en curso, lo que incluye a familiares. No obstante, se ha mantenido contacto directo y permanente con la esposa de la víctima y su abogado, además de la debida protección, desde el inicio de la investigación.

"Por la naturaleza de esta causa, se han realizado numerosas gestiones de cooperación internacional, las que se continuarán efectuando por las vías establecidas para el éxito de la misma", puntualizaron.