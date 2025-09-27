Confuso homicidio se registró al interior de una casa en Iquique

Un confuso crimen se registró al interior de un domicilio de la ciudad de Iquique (Región de Tarapacá), que tiene como víctima fatal a un hombre de nacionalidad boliviana.

Según información preliminar, el hecho ocurrió en la esquina de las calles Genaro Gallo con Libertad, en medio de una riña que el hombre mantenía con su pareja, de la misma nacionalidad.

"Durante la madrugada, Carabineros fue requerido por un procedimiento de violencia intrafamiliar que se gestaba en el lugar. El contexto se refiere a que un grupo de personas se encontraba compartiendo y comenzó una agresión por una pareja: un individuo comenzó a golpear a su pareja mayor de edad y un sobrino de estos sale en defensa", detalló a Cooperativa el coronel Cristián Candia de Carabineros.

"Se produjo un forcejeo y, producto de eso, se produjo el fallecimiento del agresor", puntualizó el prefecto de los servicios de Carabineros en Tarapacá.

Respecto a los involucrados, el oficial señaló: "Son nacionalidad boliviana, se encuentran con situación regular en el país y estamos viendo su situación por parte del Ministerio Público. En los registros nuestros hay una denuncia por violencia intrafamiliar entre esta pareja del año 2020".

Denuncia de violencia intrafamiliar

Personal de Fiscalía, la Brigada de Homicidios de la PDI y el Laboratorio de Criminalística de la institución investigan en qué contexto falleció el individuo, cuyos supuestos responsables son la referida mujer y el adolescente, ahora aprehendidos.

"Existe mucha evidencia al interior, al parecer era en un contexto de una festividad, algún tipo de celebración, y es lo que hay que desmenuzar hoy día y es lo que está trabajando también la brigada", indicó la fiscal Camila Albarracín.

La pareja involucrada protagonizaba constantes altercados entre sí; y hay registro de una denuncia al respecto interpuesta en 2020: "Se tiene ese antecedente desde el año 2020 y 2023. Habrían denuncias en los cuales no habrían querido posteriormente continuar con la investigación y con la causa. Ellos mismos habrían renunciado después a seguir, pero existen denuncias de violencia intrafamiliar entre ellos", precisó la persecutora.