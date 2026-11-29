Un hombre de 34 años fue detenido durante la madrugada de este domingo por su presunta autoría en un homicidio ocurrido en plena vía pública en la capitalina comuna de Ñuñoa.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el crimen se registró tras una riña en calle Pedro de Valdivia, hecho que culminó con un adulto de 56 años -que se dedicaba a estacionar vehículos de manera informal- fallecido en el lugar debido a la gravedad de las lesiones provocadas durante el altercado.

El enfrentamiento se produjo por causas que aún forman parte de la investigación policial y judicial.

Tras el ataque, el autor de la agresión huyó y buscó refugio en una vivienda del sector, sin embargo, las diligencias de personal de Carabineros permitieron dar con su paradero y concretar la detención.

"Dos personas, ante una discusión mientras se encontraban en la vía pública, se agreden y uno resulta con lesiones que le provocan el fallecimiento en el lugar. El agresor huye del sitio y, por antecedentes que se entregan a personal de Carabineros, se logra la ubicación y se concurre al domicilio donde se encontraba, produciéndose la detención y quedando a disposición de la Fiscalía", detalló el capitán Cristián León.

En esta línea, el oficial de ronda de la Prefectura Santiago Oriente confirmó que "esta persona (la víctima) trabajaba aparcando vehículos de forma irregular en la comuna de Ñuñoa".

El imputado quedó bajo custodia y pasará a su respectiva audiencia de control de detención ante los tribunales de justicia.