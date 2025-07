Detienen a presunto autor intelectual del asesinato del "rey de Meiggs"

La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente confirmó esta tarde la detención de un nuevo sujeto por el homicidio de José Reyes Ossa, empresario conocido como el "Rey de Meiggs", asesinado en plena vía pública en la comuna de Ñuñoa el pasado 19 de junio.

De momento, el Ministerio Público solo ha confirmado la aprehensión de este sujeto, pero no su vinculación específica con el crimen.

Versiones preliminares indican que se trata de una persona conocida y cercana de la víctima y que, eventualmente, está tras la autoría intelectual de su asesinato.

El aprehendido pasará a control de detención este jueves.

Corte Suprema esperará sumarios para comparecer ante el Congreso

La captura de este cuarto involucrado en el caso se da justo en medio de la polémica por la excarcelación de Alberto Carlos Mejía, el presunto sicario autor de los disparos que dieron fin a la vida del "Rey de Meiggs".

En paralelo, las investigaciones también se han dado para determinar las presuntas responsabilidades de la liberación de Mejía a solo horas de haber ingresado a prisión preventiva.

Desde el Congreso, parlamentarios han criticado la ausencia de representantes del Poder Judicial en las sesiones especiales que se están realizando sobre el tema.

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), se refirió a que "lo más grave es que las instituciones se están culpando unas a otras mientras los chilenos siguen esperando respuesta. Es insólito y cuesta creerlo, pero un sicario de alta peligrosidad que remató a un empresario en Ñuñoa fue dejado en libertad. La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad".

Al respecto, la presidenta (s) de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, señaló hoy tras la cuenta pública en el Congreso Nacional que "efectivamente, hay algunas cuestiones que se tienen que resolver, que se tienen que dilucidar, y para eso está la investigación sumaria administrativa que dispuso la Corte de Apelaciones de Santiago".

"Además, derivó los antecedentes al Ministerio Público para que se investigue si eventualmente se incurrió en la comisión de algún delito. Entonces, mientras aquello no se concluya, no se diluciden los hechos precisos y se tomen las definiciones por las instancias respectivas, simplemente no hay nada más que decir", sostuvo.

Y agregó que "la orden de prisión del imputado, que está actualmente prófugo, está plenamente vigente, que fue dictada el día de la audiencia, en la audiencia que se llevó a cabo en la audiencia de control de detención a las 20:35 de la noche. Y esa está plenamente vigente".

En tanto, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, instó a modernizar la institucionalidad. "La primera reacción del Gobierno fue echarle la culpa al Poder Judicial a través del ministro de Justicia que dijo que él no tenía nada que ver con esto. El Poder Judicial le echa la culpa a Gendarmería. Gendarmería le vuelve a echar la culpa al Poder Judicial. Acá, lamentablemente, si no nos hacemos cargo del problema viendo cómo mejoramos la institucionalidad, estas cosas se pueden volver a repetir", enfatizó.

Por su parte, la bancada de parlamentarios del PPD, que presentaron una reforma constitucional que crea tribunales especializados en crimen organizado.

"Estos últimos días hemos visto cómo juezas liberan a sicarios, cómo se quedan dormidos durante las audiencias, pero por sobre todas las cosas, la frustración de muchos chilenos y chilenas que no saben hasta dónde se ha infiltrado el crimen organizado en el Poder Judicial y que esperan justicia", dijo la diputada Camila Musante.

En ese sentido, declaró que "si bien han existido avances con la creación de la fiscalía supraterritorial, necesitamos tener más allá de unidades especializadas a nivel de fiscalía. Necesitamos que los juzgados de garantía, que los tribunales de juicio oral en lo penal, estén formados, preparados y por sobre todas las cosas, protegidos ante la amenaza que avanza".