Un hombre de 56 años permanece en estado grave y con riesgo vital luego de resultar baleado en un ataque armado ocurrido en la esquina de Avenida Lo Martínez con Pasaje Cochoa, en la comuna de El Bosque.

El fiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) Jorge Carmona informó que el hecho ocurrió cuando "un vehículo en movimiento, con sujetos por ahora no identificados, efectuaron múltiples disparos hacia el interior de Pasaje Cochoa, en cuya dirección se encontraba la víctima, quien es del sector y que recibe al menos un disparo y que lo tiene en este momento en estado grave".

El persecutor agregó que el afectado fue trasladado por personal del SAMU hasta el Hospital El Pino, donde fue intervenido quirúrgicamente y permanece internado con riesgo vital.

Según antecedentes preliminares, el hombre herido no era el objetivo principal de los atacantes, pese a lo cual fue alcanzado por los proyectiles. Asimismo, el fiscal indicó que ya se habían registrado otros disparos durante la tarde en el mismo sector.

El equipo ECOH de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la PDI mantienen diligencias en curso para esclarecer los hechos y dar con el paradero de él o los responsables de los disparos.