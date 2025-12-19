Hombre fue acribillado frente a local de comida rápida en La Florida

Un asesinato se registró durante la madrugada de este viernes a la comuna capitalina de La Florida, donde un hombre fue atacado a tiros en la intersección de Walker Martínez con Vecinal.

El crimen ocurrió alrededor de las 03:00 horas, en las afueras de un local de comida rápida.

Según la información preliminar entregada por Carabineros, la situación se desencadenó tras una disputa registrada en el mismo local entre la víctima y otro sujeto, que, tras elevar el tono de la discusión, extrae un arma desde su auto y dispara en al menos cuatro ocasiones contra el afectado.

Tras la ráfaga de disparos, la víctima fue auxiliada y trasladada de urgencia hasta la Clínica Dávila Vespucio. A pesar de los esfuerzos del personal médico por estabilizarlo, la gravedad de los impactos balísticos resultó fatal, confirmándose su deceso.

La investigación fue instruida por el Ministerio Público y se espera la llegada de la Brigada de Homicidios de la PDI para llevar a cabo los peritajes correspondientes.

Entre las acciones a realizar, se incluye la revisión de cámaras de vigilancia, algo clave para esclarecer la dinámica del crimen e identificar a los responsables.

Al cierre de este reporte, la identidad de la víctima aún no ha sido confirmada y el autor de los disparos permanece sin ser identificado.