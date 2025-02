Homicidio en Talagante: Hallan cadáver baleado en Ruta 78

Un homicidio se registró esta mañana en el kilómetro 39 de la Ruta 78, en la comuna de Talagante, cuando un motociclista alertó a Carabineros tras encontrar un cuerpo en plena vía pública.

La policía confirmó que la víctima, de aproximadamente 40 años y sin identificación a la vista, presentaba impactos de bala en la zona del tórax.

"Transitando, me percaté del bulto y la bicicleta que estaba hacia el costado. Me bajé a prestarle ayuda porque pensé que era un atropello y me percaté que ya estaba sin vida", relató el testigo.

El capitán Carlos Pérez, comisario de la 23ª Comisaría de Talagante, indicó que el aviso se recibió alrededor de las 8:00 horas. "Al verificar el cuerpo, se constató una lesión por impacto balístico en el sector del tórax, sin salida de proyectil", detalló la autoridad policial.

La Fiscalía Occidente ordenó la intervención de los equipos especializados del OS9 y Labocar para realizar las pericias correspondientes.

Se estima que la víctima llevaba al menos seis horas fallecida en el lugar. Las causas del homicidio y la identidad del fallecido están siendo investigadas.