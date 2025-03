La llamada al 133 de la mujer asesinada junto a su esposo en Graneros

En Graneros se realiza este jueves el velorio del matrimonio conformado por Rodrigo González (61) y Carolina Calleja (53), quienes fueron asesinados en el intento de un robo a su domicilio.

Mega reveló hoy el llamado que realizó Carolina a Carabineros, quien estaba escondida en el dormitorio intentando pedir ayuda al 133. Allí se escucha a la víctima clamar por ayuda y disparos de fondo.

133: Carabineros, buenas noches. ¿Cuál es su emergencia policial?

Carolina Calleja: Buenas noches nos están robando acá en Nuevos Campos, al fondo, donde está la media luna. Hay como cuatro personas, nos están disparando. Por favor, vengan... Urgente

133: ¿Cuál es la dirección?

Carolina: Nuevos Campos. Acá en La Compañía con Nuevos Campos, donde está el Cristo afuera. Por favor, vengan. Son como cinco personas, estamos solos y nos están disparando... Por favor

133: ¿Esto es en Rancagua o Graneros?

Carolina: Es en... (se escuchan disparos). Ah mierda... ¡Ya, mierda! ¡Por favor!

133: Pero señora, ¿esto es Rancagua o no?.

Carolina: Sí, es Rancagua, pero es en avenida La Compañía. Ahí en Nuevos Campos, donde está el Cristo. Por favor.

133: ¿Cuál es su nombre?.

Carolina: Carolina Calleja. Por favor, vengan luego.

133: ¿Y por qué les están disparando?.

Carolina: Porque nos entraron a robar.

133: Ya, no me vaya a cortar el llamado. Por favor, no me corte, no me corte.

Carolina: ¡Por favor! ¡Por favor!

133: No me vaya a cortar. Estoy dando aviso en este momento.

Carolina: Por favor

133: Tranquila, tranquila.

Carolina: Siguen disparando. Nos van a matar.

133: ¿Cuántos sujetos vio?

Carolina: No hemos visto nada, pero hemos escuchado como a cinco personas distintas alrededor de la casa. Rompieron todos los ventanales de la casa. Todos los ventanales.

133: ¿Cuántas personas hay en la casa?

Carolina: Dos, mi marido y yo. Rodrigo González.

133: ¿Su marido dónde está?

Carolina: Mi marido está afuera de acá. Fuera de la pieza donde yo estoy encerrada. No sé si está bien.... Está en el suelo. ¿Rodrigo? Están disparando y mi marido está en el suelo.

Después de ese momento, Carolina Calleja dejó de responder el teléfono.