Matanza en Lampa: Tres sujetos fueron formalizados, ninguno por homicidio

En el Juzgado de Garantía de Colina serán formalizados tres detenidos en el marco de los cinco homicidios registrados este martes en una parcela de la comuna de Lampa.

En primera instancia se habló de ocho personas detenidas, sin embargo, la Fiscalía aclaró que cinco de ellos quedaron libres y en calidad de testigos.

Esta mañana, el ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, señaló que son siete venezolanos y un ciudadano dominicano los que fueron detenidos.

"Tenemos información que cinco de esas personas ingresaron y tuvieron visa entre el 2018, 2019 y 2020, y esto vuelve a colocar el foco en la necesidad de tener un control migratorio más efectivo, y por tanto vamos a fortalecer el control migratorio en la Región Metropolitana", indicó.

En tanto, el control de detención y posterior formalización de los otros tres imputados será por los delitos de porte de arma, receptación y obstrucción a la investigación; ninguno por el delito de homicidio.

Lo anterior porque el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) tienen que determinar la presunta participación de los detenidos en la matanza. Por ello, el Ministerio Público solicitó el aplazamiento del control de detención para tres días más.

La acción fue solicitada "en atención a que se encuentran diligencias pendientes para efecto de poder establecer ciertamente la participación de estas personas en estos hecho y especificar bien qué tipo de delitos están vinculadas estas personas, y eventualmente establecer otros delitos y cargos con estas diligencias que están pendientes", explicó el fiscal Ernesto González, del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Nacional.

El persecutor especificó que "los tres sujetos son de nacionalidad venezolana, uno de ellos fue detenido por receptación de vehículo motorizado, otro de ellos por porte o tenencia ilegal de arma de fuego prohibida y el tercero por obstrucción a la investigación y tener eventualmente alguna vinculación como encubridor del delito".

Por otro lado, el abogado defensor de Colina, Carlos García, apuntó a una posible ilegalidad en uno de los imputados, que niega haber tenido armas a su disposición.

"Más que negar, al leer la carpeta investigativa y a lo que él me señalaba, a él lo encuentran al interior de la parcela, en una zanja, pero no portaba ni tenía entre sus ropas este elemento que le atribuye el Ministerio Público", planteó.

Asimismo, sostuvo que "esa arma se encontraba alejada, bajo un tablón y ahí surgió la duda. En definitiva, me dijo que 'yo no usaba armas, no tenía armas y me están atribuyendo esto'. Y por eso, la defensa levantó que no se le pudiera atribuir toda vez que no tenía esa arma entre sus ropas".

Por otro lado, durante toda esta jornada han continuado los peritajes de la Brigada de Homicidios de la PDI en el sitio del suceso.

Este próximo sábado se realizará la audiencia de control de detención de los tres detenidos.